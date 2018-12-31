Автомобіль рознесло: неподалік Тернополя смертельна аварія. ВІДЕО
31/12/2018 1
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На трасі Львів-Тернопіль сьогодні, 30 грудня, сталася масштабна ДТП.
Про це у соцмережах повідомив очевидець аварії Андрій Лазаренко, передає ВГолос.
Відомо, що аварія сталась за сім кілометрів від Тернополя. У ДТП потрапило два автомобілі, один з яких буквально рознесло.
Очевидець події стверджує, що у ДТП є жертви.
Причини та обставини аварії встановлюються.
Коментарі (1)
Aleks31/12/2018
Подивіться на стан дороги….а потім заїдьте в Польщу і все зрозумієте…..
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