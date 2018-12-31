Автомобіль рознесло: неподалік Тернополя смертельна аварія. ВІДЕО

31/12/2018 1
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На трасі Львів-Тернопіль сьогодні, 30 грудня, сталася масштабна ДТП.

Про це у соцмережах повідомив очевидець аварії Андрій Лазаренко, передає ВГолос.

Відомо, що аварія сталась за сім кілометрів від Тернополя. У ДТП потрапило два автомобілі, один з яких буквально рознесло.

Очевидець події стверджує, що у ДТП є жертви.

Причини та обставини аварії встановлюються.

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Коментарі (1)

Aleks

31/12/2018

Подивіться на стан дороги….а потім заїдьте в Польщу і все зрозумієте…..

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