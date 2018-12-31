Автомобіль рознесло: неподалік Тернополя смертельна аварія. ВІДЕО

31/12/2018 Розмір тексту:

На трасі Львів-Тернопіль сьогодні, 30 грудня, сталася масштабна ДТП.

Про це у соцмережах повідомив очевидець аварії Андрій Лазаренко, передає ВГолос.

Відомо, що аварія сталась за сім кілометрів від Тернополя. У ДТП потрапило два автомобілі, один з яких буквально рознесло.

Очевидець події стверджує, що у ДТП є жертви.

Причини та обставини аварії встановлюються.