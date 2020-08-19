Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася близько 8 години 19 серпня на автодорозі неподалік села Шманьківчики Чортківського району.

За попередніми даними, водій автомобіля марки «ВАЗ-2109», здійснюючи обгін вантажівки, не впорався з керуванням, злетів з дороги та врізався в дерево.

Від отриманих травм водій, 47-річний житель села Колиндяни Чортківського району, загинув на місці події. Пасажирів в салоні не було.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).