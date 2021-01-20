19 січня на Тернопільщині автомобіль потрапив у ДТП прямо на ділянці залізничного полотна.

Про аварію, що сталася на Чортківщині повідомили на сторінці спільноти в мережі Фейсбук, передає 0352.ua.

“Аварія с. Вигода”, – ідеться в повідомленні.

Також було оприлюднено знімки, зроблені на міці події. На них можна побачити, що легковий автомобіль “Mitsubishi” зазнав значних ушкоджень, опинившись всього за кілька метрів від залізничної колії.

У коментарях люди почали розпитувати, якою була причина аварії. І чи причетний до пошкоджень якийсь із залізничних транспортних засобів.

Наразі невідомо, чи постраждав хтось із людей. Обставини ДТП з’ясовуються. Очікується офіційний коментар поліції.