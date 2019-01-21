Автомобіль кілька разів перекинувся: нічна аварія з потерпілими. ФОТО

21/01/2019 Розмір тексту:

Четверо людей потрапили до лікарні в результаті аварії, яка трапилася у неділю, 20 січня, близько другої години ночі. На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, на виїзді з Бережан, перекинувся автомобіль.

Причину дорожньо-транспортної пригоди встановить слідство. Наразі відомо, що дорога була сухою і жодного ні попутного, ні зустрічного транспортну в той час не було.

За попередніми даними, водій автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням, автівку почало заносити і вона врізалася в земляний насип на узбіччі. Після удару транспортний засіб відкинуло і він кілька разів перекинувся, злітаючи в кювет.

На момент автопригоди в іномарці перебувало, окрім водія, ще четверо пасажирів. Їх ще до приїзду поліції госпіталізували до лікарні. Двоє травмованих отримали незначні ушкодження, а двоє з тяжкими черепно-мозковими травмами потрапили до реанімації.

Освідчити водія правоохоронцям не вдалося, оскільки він також поїхав до лікарні, а після цього самовільно покинув медзаклад. До поліції прийшов уже ввечері.

Факт по даній автопригоді внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ, повідомляють у поліції.