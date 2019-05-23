Про незаконне заволодіння автомобілем ЗАЗ 1102 28-річний заявник повідомив у понеділок, 20 травня.

Чоловік розповів патрульним, що протягом тижня його транспортний засіб був припаркований на одній з автозаправних станцій по вулиці 15 Квітня. Коли він прийшов забирати автомобіль, то на місці його не виявив.

22 травня близько 8 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від небайдужого чоловіка про те, що на трасі М-12 (Стрий – Знам’янка) поблизу села Великі Бірки Тернопільської області, у лісосмузі стоїть автомобіль білого кольору без номерних знаків.

Патрульні оперативно прибули на місце події. Звіривши номера агрегатів автомобіля ЗАЗ з записами у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, з’ясувалося, що саме цей автомобіль викрали напередодні, 20 травня, з автозаправної станції.

Для подальшого з’ясування усіх обставин справи, інспектори викликали слідчо-оперативну групу, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.