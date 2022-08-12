Авто зім’яло, як коробку: подробиці аварії на Тернопільщині, в якій загинула молода пара

На Тернопільщині сталася смертельна ДТП. Між селами Шибалин та Комарівка Бережанської громади зіткнулися Mercedes-Benz та Skoda Octavia. Удар був такої сили, що Skoda вилетіла на узбіччя. У ній загинули двоє молодих людей – 19-річна дівчина та 23-річний хлопець.

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В аварії загинули двоє

Трагедія сталася вранці 7 серпня. На дорозі між селами Шибалин та Комарівка Бережанської громади Тернопільської області зіткнулися два автомобілі – Mercedes-Benz та Skoda Octavia.

Від сильного удару Skoda вилетіла на узбіччя і перетворилася на купу металу. У ній на місці загинули двоє: 19-річна Марта Гриців та 23-річний Василь Пупко. Водія Mercedes, 10-річну дитину та ще одного пасажира госпіталізовано з травмами.

Що спричинило смертельну аварію і хто виїхав на зустрічну смугу – зараз вирішує слідство. У поліції кажуть, що буде призначено експертизу.

“Їм би жити та любити”

Загиблі Марта Гриців та Василь Пупко зустрічалися. Марта навчалася в Калуші, закінчила ліцей, вивчала у коледжі декоративно-ужиткове мистецтво.

“Дуже чуйна, привітна, розумна дівчина. Вона любила пожартувати, посміятися. Її мама працює психологом теж у Калуші. Батько їздить на заробітки, він ще й затятий мисливець. Мама та тато Марти родом із нашого села Вербівка, тут і бабуся Марти живе. Дівчина хоч і навчалася в Калуші, але часто сюди приїжджала до рідних. Дуже гарна дівчина. Так шкода, що вона загинула”, – розповідає одна з місцевих мешканок.

Поховали Марту 9 серпня в Калуші, крім батьків у неї залишився старший брат.

А ось Василь Пупко, кажуть у селі, був родом із Калуша, він єдиний син у своїх батьків. З огляду на його сторінку в одній із соцмереж, хлопець захоплювався футболом та автомобілями.

“Вася, Василик, Василько – улюбленець усього класу, друзів, учителів. Господар, помічник, веселун. Марта, Марточка, Мартуся – красуня, безвідмовна подруга, завжди прийде на допомогу. Обоє мої колишні учні, обоє любі моєму серцю.

Гарні, щасливі, добрі, привітні, милосердні, завжди із сонячною усмішкою! Їм би жити, любити, продовжувати свій рід українців! Але життя непередбачуване. Дорога, людська вседозволеність, скрип гальм – і дві безневинні душі поринули у вічність, туди, де немає смутку, болю, війни, жорстокості, байдужості, туди, де спокій, благодать, туди, де вони будуть навіки разом”, – написала про загиблих їхня вчителька Любов Івашко.

Багато тих, хто знав цю гарну пару, шоковані тим, що сталося.

Водія Mercedes затримано за ст. 208 КК України, вирішується питання щодо оголошення йому підозри. Слідство встановлюватиме, хто винен у цій аварії.