Піротехніки знешкодили застарілу осколкову авіабомбу, яку знайшли на Тернопільщині.

Як повідомили у ДСНС, 20 березня в полі поблизу села Бенева Золотниківської територіальної громади Тернопільського району під час технічного обстеження території, піротехніки виявили авіабомбу вагою 2,5 кг часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили і знешкодили.

“Аби не трапилось лиха, у випадку виявлення підозрілих, або вибухонебезпечних предметів, пам’ятайте головні правила мінної безпеки: «Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!»”, – закликають рятувальники.