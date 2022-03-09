Вчора авіація окупантів бомбила містечко Малин на Житомирщині.

Внаслідок бомбардування було стерто з лиця землі цілу вулицю. Загинуло п’ятеро людей, в тому числі двоє маленьких діток.

Про це повідомляють у ДСНС.

“Учора в одинадцять годин вечора бомбами проклятих кремлівських орків тут було зітерто з лиця землі сім будинків, ціла вулиця. Загинуло п’ятеро ні в чому неповинних людей. Із них – двоє однорічних малюків…

Розум відмовляється усвідомлювати це.

Лише ненависть до окупантів, які вирішили знищити з лиця землі не лише це древнє містечко на Житомирщині, а усю Україну, підіймає людей на звитяжний бій, звитяжну працю, звитяжну самопожертву. За якими обов’язково наступить перемога. Віримо і працюємо!

Пошуково-рятувальні роботи в Малині продовжуються.

Від ДСНС залучено 11 рятувальників”, –