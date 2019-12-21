Літати літаком тепер, кажуть, безпечніше, ніж їздити автомобілем. Щодо їзди на наших дорогах і в товаристві наших “безбашенних” шоферюг це справді так, але… трапляються й авіакатастрофи.

Причинами деяких з них є метеорологічні умови, інші трапляються через технічну несправність, та досить часто до трагедій у небі призводить так званий людський фактор: ненавмисний,чи навпаки, зумисний, ретельно спланований і холоднокровно здійснений. Число можливих жертв при цьому до уваги не береться, або ж навіть навпаки, діє диявольський розрахунок: чим більше,тим краще…

Рівно 31 рік тому, 21 грудня 1988 р. назва невеличкого містечка Локербі у Шотландії прогриміла (в прямому і переносному розумінні) на весь світ. На борту Boeing 747-121 авіакомпанії Pan American стався потужний вибух. Палаючі уламки літака впали саме на Локербі, внаслідок чого загинуло 270 людей: 259 на борту літака і 11 – на землі.

Одразу ж з’ясувалося, що трагедія сталася не без участі зацікавлених осіб. Майже трирічне слідство вивело на двох лівійців (хоча, як версія, розглядався й іранський слід). Тодішній лідер Лівії полковник Каддафі спершу вперто не визнавав причетність своїх співвітчизників до теракту, однак неспростовні докази плюс санкції Ради безпеки ООН зробили своє: у 1999 р. двоє підозрюваних були видані шотландській поліції, й судили обох за шотландськими законами.

Головний звинувачений – начальник служби безпеки (?) національного лівійського перевізника в аеропорту на Мальті (й заразом – співробітник лівійських спецслужб) Абдель аль-Меграхі був засуджений на довічний термін ув’язнення. Втім, доволі скоро і, якщо можна так сказати, вельми вчасно у нього був виявлений рак простати, і він був звільнений з в’язниці попри численні протести з боку США, чиї громадяни склали переважну більшість загиблих. Через декілька років він помер вдома, в оточенні рідних. Якщо порівняти його кончину і те, як помирали жертви влаштованого ним теракту, то можна дійти висновку, що канони християнства чи мусульманства в даному випадку трохи недопрацювали в плані відплати за скоєний злочин…

Лівія згодом визнала, що вибух був організований однією зі своїх державних осіб і погодилася виплатити родині кожного із загиблих по $10 млн. в обмін на повне зняття економічних санкцій.

17 липня 2014 р. ракетою з привезеного з Курська ЗРК “Бук” був збитий малазійський Boeing 777. Число загиблих – 298. Доказова база на користь того, що до цього причетне російське військове керівництво, більш ніж переконлива (одне лише “О-о-о, птичка полетела!” чого варте), але очікувати, що диктатор Путін піде шляхом диктатора Каддафі й хоча б крізь зуби визнає очевидне – марна річ. На Каддафі вплинули санкції. Очевидно тих, що досі запроваджені проти Росії, недостатньо?

Ігор Дуда