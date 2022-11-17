Сьогодні, 17 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.

Про це повідомили в “Укренерго“.

Як пояснили в енергетичній компанії, через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.

“Енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, – зазначили в “Укренерго”.

Нагадаємо, вчора на Тернопільщині було впроваджено графіки аварійних відключень електропостачання. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Станом на 17 год подачу електроенергії призупинено для 49% споживачів області. Це майже 211,3 тис. абонентів. Графік аварійних відключень застосовано, згідно з рішенням НЕК “Укренерго”, задля стабілізації роботи енергетичної системи країни”, – повідомив голова ОВА.