Аварійна ситуація: вулицю в самому центрі Тернополя перекриють на місяць

З 10 червня у Тернополі перекриють частину вулиці В’ячеслава Чорновола.

Про це повідомили у міській раді.

“З метою проведення робіт з реконструкції інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в місті Тернополі та ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах, буде перекрито рух транспорту на вулиці В’ячеслава Чорновола”, – ідеться у повідомленні.

Роботи виконуватимуть в межах перехрестя вулиці В’ячеслава Чорновола та бульвару Тараса Шевченка у період з 10 червня по 10 липня цього року.

На ділянці будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху (додається).