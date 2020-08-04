Поблизу села Мишковиці Тернопільського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.

На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» не розминулися автомобіль «Фольксваген» та мотоцикл «Ліфан».

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автівки, рухаючись в сторону Теребовлі, вирішив здійснити розворот на Тернопіль. Він не переконався в безпечному маневрі та збив мотоцикліста.

Кермувальника двоколісного транспортного засобу госпіталізували в травматологічне відділення. У нього медики констатували травму грудної клітки і хребта, забої та садна.

В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.