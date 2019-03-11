Аварія неподалік Тернополя: є потерпілі

11/03/2019 Розмір тексту:

Учора ввечері сталась ДТП біля заправки “Бром”, що поблизу села Петриків. Там зіткнулись дві легківки.

На місце виїхали дві бригади швидкої, повідомляє Доба.

— Унаслідок зіткнення двох автівок постраждали 18-річний пішохід та пасажир однієї з автівок 1957 р. н. Хлопчина отримав множинні садна обличчя, забійні рани, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та у стані алкогольного сп’яніння був доставлений в університетську лікарню, — повідомляють у прес-службі швидкої.

Старший чоловік із закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на забій головного мозку, гематомами потилиці та рваними ранами обличчя теж був доставлений в університетську лікарню.