Аварія на водогоні у центрі Тернополя паралізувала рух транспорту
08/12/2018 0
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У Тернополі аварія на водогоні залишила без води деякі будинки у центрі Тернополя та паралізувала рух автотранспорту.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на «Тернопільводоканал».
«Прорив на водопровідній лінії. Відключене водопостачання в будинках по вул. Руська,18, 20, Шашкевича,1, Танцорова, 20», – йдеться в повідомленні комунальників.
Також повідомляється, що найближчим часом наслідки аварії будуть ліквідовані.
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