Аварія на водогоні у центрі Тернополя паралізувала рух транспорту

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на «Тернопільводоканал».

«Прорив на водопровідній лінії. Відключене водопостачання в будинках по вул. Руська,18, 20, Шашкевича,1, Танцорова, 20», – йдеться в повідомленні комунальників.

Також повідомляється, що найближчим часом наслідки аварії будуть ліквідовані.