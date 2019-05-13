Десятого травня на лінію “102” надійшло повідомлення про аварію з потерпілими в Збаражі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулося дві легківки.

Водій автомобіля “ЗАЗ СЛАВУТА” не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із ВАЗ 2109.

В результаті сильного удару водії потрапили в “металеву” пастку. Їх вивільняли з автівок рятувальники. Обидвох водіїв госпіталізували в лікарню з відкритими переломами та іншими ушкодженнями.

В чоловіків взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.

