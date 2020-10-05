5 жовтня вранці на пункт зв’язу надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Града Кременецького району трапилась дорожньо-транспортна пригода та потрібна допомога у вилученні потерпілого з автомобіля.
На місце події направлено черговий караул 5 державної пожежно-рятувальної частини Управління у кількості 4-ох осіб.
Рятувальники провели ряд запобіжних заходів, спрямованих на недопущення подальшого загорання транспортного засобу, а потерпілого деблокували та предали до рук працівників швидкої медичної допомоги.