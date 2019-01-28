Аварія на Тернопільщині: водій заснув і в’їхав у маршрутку. ФОТО

28/01/2019 Розмір тексту:

Водій іномарки не впорався з керуванням та врізався в маршрутне таксі. Дорожньо-транспортна пригода трапилася в понеділок, 28 січня близько 7:30 на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці- Тереблече, поблизу селища Велика Березовиця.

За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi Lancer задрімав за кермом та зіткнувся з пасажирським транспортом, який їхав у попутному напрямку. Мікроавтобус курсував за маршрутом Бучач-Хмельницький. На момент аварії в салоні маршрутного таксі перебувало 24 пасажира. Ніхто не постраждав.

Як зазначають у поліції, обидва кермувальники тверезі.

Водія іномарки доправили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоєм тім’яної частини голови. Після огляду його відпустили за місцем проживання. Він відповідатиме за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.