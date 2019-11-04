Аварія сталася 3 листопада о 20:30 у Чорткові. Там зіткнулися автомобілі «Daewoo Lanos» та «Toyota Corolla».

Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобіля «Daewoo Lanos», жителі с. Озеряни Борщівського району. З травмами різного ступеня складності їх обох госпіталізовано до Чортківської районної центральної клінічної лікарні.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучались рятувальники, повідомляють у ДСНС. Черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування травмованої пасажирки з пошкодженого автомобіля, а також проведено запобіжні заходи щодо недопущення виникнення пожежі.