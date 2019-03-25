З переломами до лікарні потрапили два юнака – 2001 та 2004 років народження. Хлопці стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 23 березня о 19:40 на автодорозі між селами Нагірянка та Улашківці Чортківського району. Там не розминулися водій мотоциклу SPARK SP 125C-2X та ВАЗ 2115. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що кермувальник двоколісного транспортного засобу не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і врізався в автомобіль.

За попередньою інформацією, від мотоцикліста пахло алкоголем. Разом з ним на транспорті перебував ще й п’ятнадцятирічний пасажир.

Обох хлопців з переломами та травмами госпіталізували до травматологічного відділення. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.