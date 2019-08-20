На перехресті в Заліщицькому районі не розминулися автомобілі. В результаті порушення правил дорожнього руху двоє людей опинилися у лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 19 серпня, близько 17 години, повідомляють у поліції. У селищі Товсте на дорозі зіткнулися Дачія та ВАЗ 210994. За попередніми даними, на перехресті водій іномарки, виконуючи поворот, не переконався в безпечності руху і виїхав на зустрічну смугу. Там сам проїжджало інше авто. Розминутися транспортним засобам не вдалося.

Водія та пасажира ВАЗу з травмами різного виду тяжкості госпіталізували до Чортківської районної лікарні. У водіїв відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.