Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася близько 22.30 7 квітня.

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Івашківці, не розминулося два автомобілі. І як результат – одна людина загинула, а двоє з травмами потрапили до лікарні.

На місці нещастя працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, тридцятидворічний кермувальник автомобіля ВАЗ-211540, під час виконання маневру обгону попутних автомобілів, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з MAZDA-6. Після цього ВАЗ злетів у кювет, а його водій від отриманих травм загинув.

На момент удару в даному авто перебувало двоє пасажирів. Неповнолітню уродженку Франківщини довелося вивільняти з металевої пастки. Її з забоями голови доправили до лікарні. Госпіталізували до медзакладу і іншу пасажирку, 1968 року народження. У жінки медики констатували переломи стегна та гомілки.

В результаті удару закриту черепно-мозкову травму отримав і водій іномарки. Проте чоловік від госпіталізації відмовився. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.