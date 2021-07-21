Аварія на хімічному заводі у Рівному: чи є загроза для мешканців Тернопільщини? ВІДЕО

Вчора поблизу Рівного на території заводу ПАТ РівнеАзот, у цеху виробництва азотної кислоти, сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами.

В Управлінні ДСНС у Тернопільській області запевнили, що загрози для мешканців краю немає. Відповідно до розрахунків, територія Тернопільської області не потрапляє в зону можливого хімічного забруднення від хімічно-небезпечних об’єктів, розташованих на території Рівненської області.

Як повідомляють у ДСНС, жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.

Концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5 – 0,8 мг/м3 при гранично допустимій концентрації – 1,5 мг/м.куб.

Нагадаємо, внаслідок розгерметизації над підприємством здійнялася велика хмара рудого кольору – так званий “лисячий хвіст”.

Відео Сфера ТВ і Рівне 1



