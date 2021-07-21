Вчора поблизу Рівного на території заводу ПАТ РівнеАзот, у цеху виробництва азотної кислоти, сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами.
В Управлінні ДСНС у Тернопільській області запевнили, що загрози для мешканців краю немає. Відповідно до розрахунків, територія Тернопільської області не потрапляє в зону можливого хімічного забруднення від хімічно-небезпечних об’єктів, розташованих на території Рівненської області.
Як повідомляють у ДСНС, жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.
Концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5 – 0,8 мг/м3 при гранично допустимій концентрації – 1,5 мг/м.куб.
Нагадаємо, внаслідок розгерметизації над підприємством здійнялася велика хмара рудого кольору – так званий “лисячий хвіст”.
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