Аварія біля Тернополя: водія і пасажира вирізали з автомобіля

31/12/2018 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 грудня о 20:00 на автодорозі Тернопіль – Хмельницький, поблизу села Смиківці.

Як повідомили в управлінні ДСНС, там водій автомобіля “ВАЗ-2104” в’їхав у припарковану на узбіччі вантажівку “DAF”.

Внаслідок ДТП отримали травми водій та пасажир легковика.

Черговим відділенням АРЧ АРЗ СП Управління здійснено деблокування з понівеченого автомобіля пасажира та передано працівникам швидкої медичної допомоги.