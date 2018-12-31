Аварія біля Тернополя: водія і пасажира вирізали з автомобіля
31/12/2018 0
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 грудня о 20:00 на автодорозі Тернопіль – Хмельницький, поблизу села Смиківці.
Як повідомили в управлінні ДСНС, там водій автомобіля “ВАЗ-2104” в’їхав у припарковану на узбіччі вантажівку “DAF”.
Внаслідок ДТП отримали травми водій та пасажир легковика.
Черговим відділенням АРЧ АРЗ СП Управління здійснено деблокування з понівеченого автомобіля пасажира та передано працівникам швидкої медичної допомоги.
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