За останній період на Тернопільщині часто реєструють нещасні випадки жертвами стають яких діти: дорожньо-транспортні пригоди, утоплення, замахи на самогубство. Аналізуючи причини, які призводять до непоправного, правоохоронці часто знаходять корінь проблеми саме у ставленні батьків до власних дітей.

Зі слів начальника відділу ювенальної превенції поліції Тернопільщини Петра Тиховича, саме поведінка батьків нерідко стає причиною проступків дітей.

«14 червня до чергової частини відділення поліції № 1 міста Борщів Чортківського районного відділу поліції звернулася жителька одного з сіл про те, що її малолітня донька, 2008 року народження, за місцем проживання вчинила спробу самогубства – кухонним ножем порізала собі ліву руку, – розповідає Петро Тихович. – На перший погляд, причина поступку дитини незрозуміла, адже родина благополучна, в зацікавлених службах на обліку не перебуває. Проте з’ясувалася важлива деталь: дівчинка зважилася на непоправне в той час, коли сварилися батьки: тато нецензурно висловлювався в адресу матері, погрожував їй фізичною розправою. Дитина намагалася заспокоїти його, але на її прохання ніхто не зважав. Аби привернути до себе увагу, школярка взяла кухонний ніж та порізала зап’ястя руки».

Жахлива ДТП, що сталася поблизу одного з міст Тернопільського району, і яка забрала життя 13 річного хлопця, – приклад, коли батьки не думають про безпеку своїх дітей.

«Школяреві, котрий загинув, напередодні мотоцикл на день народження подарував батько, – розповідає Петро Тихович. – Дитина ще не досягла віку, аби керувати транспортним засобом, навиків не мала».

Поведінка дітей нерідко стає віддзеркаленням способу життя дорослих. Жителя Кременецького району із важкими травмами голови госпіталізували після того, як він кулаками намагався «виховувати» власну 17-річну доньку.

«Слідчо-оперативна група, що виїжджала на місце події, з’ясувала, дівчина завдала батькові тілесні ушкодження у відповідь на його фізичне насилля щодо неї, – каже Петро Тихович. – Батько, до слова, раніше судимий, з матір’ю дівчини не проживає». Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

“Шановні батьки, пам’ятайте, що дітей виховує те, що їх оточує”, – звертаються у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.