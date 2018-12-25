Аварії на водопроводі обходитимуться тернополянам дорожче

25/12/2018 Розмір тексту:

Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових мереж централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення в багатоквартирних будинках стане дорожчим. Зараз тернополяни платять за цю послугу 1,84 гривні, а з наступного року будуть платити 4,40 гривень.

Відповідне рішення прийняли на одному із чергових засідань виконкому.

– Мова йде про утримання аварійної служби, яка функціонує при КП «Тернопільводоканал» у період коли не працюють ЖЕКи та ОСББ – вечірній, нічний та вихідні дні, – пояснив Володимир Кузьма, директор комунального підприємства. – Ми виїжджаємо на аварійні виклики для того, щоб локалізувати аварійну ситуацію: перекрити воду на стояку, почистити каналізацію тощо. Раніше витрати на утримання цієї служби були закладені у тарифі, ще коли його встановлював виконком. Коли ж встановлення тарифів передали Нацкомісії, то вони поділили нашу діяльність на ліцензовану і не ліцензовану. І ця послуга є додатковою діяльністю, не ліцензованою. До неї виставляють вимогу, що вона не може бути збитковою, тобто її не можна перекривати доходами від основної діяльності. У 2014 році ми порахували ці витрати і встановили тариф у розмірі 1,84 гривні. Відповідно до фінансових звітів цього року виходить, що ця послуга є збитковою, тому постала потреба у перегляді вартості послуги, оскільки треба показати Нацкомісії, що ми вжили заходів, і що у 2019 році ця послуга не буде збитковою, інакше нам не дозволять її надавати.

У робочі дні з 8.00 до 17.15, а у п’ятницю до 16.15 аварійні ситуації на внутрішньобудинкових мережах повинні ліквідовувати працівники ЖЕКів або ОСББ. Та часто, як зазначив Володимир Кузьма, вони вдаються до хитрощів: не наймають слюсарів, а чекають до кінця робочого дня, а потім телефонують у водоканал, щоб вони вирішили проблему. Тому керівник підприємства просить тернополян при аварії в будинку у робочий час звертатися саме до ЖЕКу або ОСББ.

Розмір відшкодування витрат за послугу, як повідомляють у водоканалі, розраховано виходячи з мінімальних фактичних витрат підприємства на локалізацію аварійних ситуацій, в час, коли не працюють житлово-експлуатаційні організації. Прийняте виконкомом рішення вступить в дію з першого січня 2019 року.

Ольга Трач

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