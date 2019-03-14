Черговий атмосферний фронт добирається до західної України, – попередила синоптик Наталка Діденко. Відтак у західному регіоні очікується досить хмарна, прохолодна і вітряна погода. Температура повітря вночі залишатиметься мінусовою, а вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 8 – 10 тепла.

Упродовж доби на Тернопільщині сонячну погоду замінить хмарність, – каже Наталка Діденко. А місцями дошкулятимуть сильні вітри.

«Що 14 березня? На сонечко завтра набіжать хмари.

А точніше, не хмари, а атмосферний фронт, який підсовується із Польщі. Фронт пов`язаний із північним циклоном Franz.

Тому в західних областях України знову буде хмарно і з опадами. Вітер завтра буде південного напрямку, 5-10 м/с, на Заході можливі пориви до 15 м/с. Температура повітря становитиме вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень очікується +4+8 градусів. Із найближчої перспективи, розкішними синоптичними днями будуть неділя та понеділок».

Отож, за попередніми прогнозами метеорологів, більш тепла і сонячна погода повернеться на Тернопільщину уже наступними вихідними.

Софія Романська