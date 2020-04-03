Упродовж доби на Тернопільщині передбачають сонячну та суху погоду. Однак до регіону наближається атмосферний фронт, який принесе дощі.

Україна належить зоні впливу антициклону, – зазначає синоптик Наталка Діденко. В нас завтра знову переважатиме суха сонячна погода.

«Проте наблизиться атмосферний фронт із північного заходу Європи, і тому наші західні області 3-го квітня прикриє хмарами, і ввечері там пройде невеликий дощ, у Карпатах із снігом. Вітер буде із південного заходу, помірний. Усім, кого б`є нетерплячка мити вікна, бо сонце немилосердно тицяє пальцем у замутнені сліди минулої зими, можна це зробити завтра – температура повітря вдень підніметься до +10 +15 градусів. А ось вже 4-го квітня дещо похолодає. У найближчу неділю ще буде прохолодно, а на Благовіщеня градуси почнуть набирати обертів – теплішатиме поступово до +12 +19 градусів. Найближчий період буде непростим для тих, хто потребує багато вологи. Суха сонячна погода радує з вікна чи на прогулянці, але така сухість сприятиме поширенню вогню та диму, що часом насилають на нас наші недолугі співгромадяни».

Отже, погода на Тернопільщині цими днями буде мінливою. Більш стабільного тепла радять чекати наступного тижня.

Софія Романська