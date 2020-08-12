Частково похолоднішає протягом доби на Тернопільщині. Атмосферний фронт принесе до регіону комфортні температурні показники. За прогнозами синоптиків, в області переважно обійдеться без опадів, лише подекуди можливі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вдень на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі опускатиметься до тринадцяти градусів тепла, вдень коливатиметься від 24 до 26 градусів вище нуля.

«Західна частина України буде 12 серпня у сухій погоді. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +24 +26 градусів, вночі буде прохолодніше. Середа обіцяє бути свіжою, опади малоймовірні. На тижні дихаємо свіжим повітрям, не бурчимо на відсутність чи присутність дощів і мріємо про здоровий оксамитовий сезон», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, мінлива погода очікується на Тернопільщині до кінця тижня. Далі в регіоні зберігатиметься помітна тенденція до зниження середньодобової температури повітря.

Софія Романська