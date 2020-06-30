Атмосферний фронт орудує над Тернопільщиною. Подекуди він зумовлює грозові дощі, град, шквали.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники коливатимуться від 23 до 27 градусів тепла. Така нестабільна погода спостерігатиметься протягом доби.

Червень завершить своє перебування в Україні грозовими дощами, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Локальні опади спостерігатимуться і першими днями липня.

“Вдень 30-го червня фронт посунеться східніше і дощі з грозами та супутними посиленими явищами – зливи, шквали і град – очікуються вже вздовж смуги інших регіонів. Температура повітря 30-го червня протягом дня підніметься в Україні до +26 +32 градусів. На Заході, який вдень вже опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, буде свіжіше, +23 +27 градусів. Між іншим, стукнути може голову й судини – бо ж активний атмосферний фронт”.

Першими днями липня на Тернопільщину прийде нова повітряна маса. Зокрема, температурні показники будуть дещо прохолоднішими. Відтак жителі краю зможуть відпочити від спеки.

Софія Романська