Атмосферний фронт наближається до Тернопільщини. За прогнозами синоптиків, він зумовить дощі, грози та похолодання.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у суботу на Тернопільщині зберігатиметься мінлива хмарність. Втім, обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Щодо температурних показників, то вночі вони опускатимуться до десяти градусів тепла, в вдень підвищуватимуться до 26 градусів вище нуля. За попередніми прогнозами, сприятиме погодним змінам на Тернопільщині атмосферний фронт.

«Атмосферний фронт принесе у західні області України дощі з грозами і там похолодає до 18 – 22 градусів вище нуля. Опади найбільш ймовірні у західній частині України в неділю. А загалом значна частина синоптичної недільної України буде сухою і переважно сонячною», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними погода на Тернопільщині буде мінливою. Прохолоди додаватимуть дощі та грози, ймовірність яких залишається високою.

Софія Романська