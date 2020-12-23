Атмосферні фронти господарюватимуть цими днями на Тернопільщині. Вони утворюватимуть снігопади, налипання мокрого снігу, а також сприятимуть ожеледиці. Відтак ситуація на автошляхах залишатиметься складною. Місцями дошкулятиме поривчастий вітер.

Мінлива хмарність, висока ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу, тенденція до підвищення температурних показників, – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, спостерігатиметься нестабільна погода. Клопоту може додати ожеледиця.

“Атмосферні фронти сімейки циклонів Грета 1 та Грета 2 принесуть сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощ – залежно від градусів. Опади найбільш ймовірні у західних областях. Щодо температурних показників, то на Заході очікується вдень +3 +7 градусів. У більшості областей України протягом дня середи потепліє до -2+2 градусів. Місцями можливий поривчастий вітер. Погода ускладнюється через діяльність атмосферних фронтів, проте не забуваємо, що з початком астрономічної зими все ж день потроху починає збільшуватися”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, від середи на Тернопільщині потеплішає. У четвер температурні показники підвищуватимуться до семи градусів тепла. Порівняно тепла погода спостерігатиметься і вихідними.