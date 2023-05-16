Атмосферні фронти насуваються на Тернопільщину: яку погоду вони принесуть

На Тернопільщину йдуть атмосферні фронти. Вони зумовлюватимуть дощі та грози в регіоні.

Температура повітря залишатиметься порівняно високою, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 25 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 17 травня Тернопільщина перебуватиме в зоні діяльності атмосферних фронтів та в теплій повітряній масі. У краї вночі можливі невеликі короткочасні дощі. Вдень обійдеться без істотних опадів. Місцями пройдуть грози. Також дошкулятиме сильний південно-східний вітер: його пориви вдень сягатимуть 15 – 20 м/с.

«Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22 +26 градусів. Дощі, місцями з грозами, ймовірні на заході. Далі в Україні очікується тепла погода», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, до кінця тижня погода тішитиме теплом і сонцем. Температура повітря зберігатиме тенденцію до підвищення.