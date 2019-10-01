Сьогодні на знаменитому міланському стадіоні “Сан-Сіро” український чемпіон “Шахтар” поміряється силами з третьою командою минулого сезону Серії А, яка й нині перебуває на тій же третій позиції – “Аталантою” з Бергамо, міста, розташованого за 50 км від Мілана.

Виявляється, не лише наші “Маріуполь” і “Олександрія” можуть подорожувати Україною в пошуках пристойних стадіонів для єврокубкових поєдинків, а й представники значно більш розвинутих у футбольному (і не лише) відношенні країн. Перший тур приніс обом клубам і їхнім шанувальникам болюче розчарування. Але якщо домашня поразка “Шахтаря” від “Манчестер Сіті” (0:3) була, загалом, прогнозованою, то розгром, що його вчинило у Загребі місцеве “Динамо” “Аталанті” (4:0) викликав подив. Італійським клубам, загалом, незвично поступатися з таким рахунком, хоча не слід забувати, що в європейському клубному рейтингу хорватський клуб перебуває значно вище, ніж “Аталанта”.

Щодо сьогоднішнього матчу, то можна безпомилково передбачити одне: номінальні господарі поля у Мілані щосили намагатимуться довести випадковість нищівної поразки в Загребі й створити якийсь очковий фундамент для подальшої боротьби у групі, адже наступні два спарені поєдинки проти “Мансчестер Сіті” вельми непевні з точки зору здобуття турнірних пунктів. Певна похмура символіка для “Шахтаря”: у попередньому турі серії А “Аталанта” обіграла (2:0) на виїзді “Рому”, яку тренує недавній коуч “Шахтаря” П. Фонсека. Сам португальський тренер категорично відмовився робити прогноз на гру “Аталанта” – “Шахтар”, зазначивши, що, мовляв, побачимо, як все складеться на полі. Зате не відмовилися виступити в ролі футбольних оракулів тернопільські шанувальники футболу а також люди, які мають тимчасовий стосунок до “файного міста”. Ось їхні пророцтва на матч “Аталанта” – “Шахтар”:

Святослав Півторак, депутат міськради – 1:1

Андрій Дзюбановський, підприємець – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Стефано, італійський зять тернополянки – 1:0

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 1:2

Лукас, студент з Кенії – 2:0

Микола Рудик, експедитор – 2:2

Резюме: прогнози – в дусі байки про лебедя, рака і щуку. Схоже, інтрига намічається неабияка…

Ігор Дуда