Опалювальний сезон під загрозою. З такою заявою та обґрунтуванням нещодавно виступила Асоціація міст України. У багатьох громадах вже немає гарячої води, а взимку не буде тепла. Натомість уряд заспокоює громадськість, стверджуючи, що йде планова підготовка до зими. Чого ж насправді очікувати українцям? Яким буде наступний опалювальний сезон воюючої України?

Громади змушують купувати газ за ринковими цінами

Асоціація міст України заявила, що за місяць до початку опалювального сезону, підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) всієї України вимушені припиняти постачання гарячої води, підготовку до опалювального сезону та ініціювати власне банкрутство.

Причина цього полягає у тому, що з 1 вересня підприємства ТКЕ відключили від режиму ПСО (покладання спеціальний зобов’язань). Простими словами ПСО – це урядовий наказ державному підприємству «Нафтогаз» продавати громадам газ дешевше, ніж він коштує на ринку. Тобто громади змушують платити за газ навіть більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

«З 01 вересня 2023 року всі теплопостачальні підприємства України позбавлені можливості придбати природний газ для населення за режимом ПСО, внаслідок прийняття Урядом постанови від 22 серпня 2023 року № 896», – зазначила Асоціація міст України 05.09.22. в зверненні на Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Уряд не виплатив громадам 36 млрд грн

Ще більше погіршує ситуацію той факт, що Уряд не компенсував підприємствам ТКЕ різницю в тарифах за 2021-2023 роки в розмірі від 36 млрд грн. Це компенсація за те, що підприємства не піднімали тарифи тепло для мешканців в минулі зими. Маємо ще один важкий урядовий удар по місцевому самоврядуванню. Бо в громадах на ці кошти очікували, їх закладали у бюджет.

Таким чином, громадам відмовили у можливості купувати газ дешевше, ніж на ринку. Підприємства ТКЕ банально не мають коштів для оплати газу по ринковій ціні. Тому комунальні теплові підприємства оголошують банкрутство. І в містах може настати енергетичний блекаут.

Уряд готує «останній цвях»

Останнім цвяхом у комунальну теплову систему може бути рішення уряду забрати 4 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад у 2024 році. 4 % цього податку забезпечили стримування тарифів з 2021 року. Ці кошти спрямовувались містами саме на компенсацію різниці з тарифів та опалення шкіл, лікарень і садочків. І це при тому, що Асоціація міст України надала розрахунок, що громади профінансували 62 млрд грн, а отримали натомість 18.2 млрд грн.

Як наслідок, голови громад-членів Асоціації міст України, запропонували Прем’єр-міністру України зустрітись та напрацювати спільні рішення для уникнення зриву опалювального сезону 2023/24 років.

Якщо нічого не робити, в Україні зірветься опалювальний сезон. Без збереження 4% ПДФО в бюджетах громад тарифи на тепло стрімко підвищаться або взагалі буде припинено опалення. Сподіваємося Уряд почує громади. Інакше, в містах настане енергетичний блекаут.