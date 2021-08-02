Платформа «AskChallenge» завдяки цікавому формату спілкування з відомими особистостями змогла залучити до благодійності увагу тисячі нових людей.

За даними соціологічних опитувань, в Україні бере участь у благодійності менше третини населення. Решта ж не мають інтересу або стимулу створювати благо. Платформа «AskChallenge» робить процес благодійності цікавим і захопливим, створюючи додаткову мотивацію – спілкування з відомими людьми. Не щодня випадає нагода отримати відповідь від свого кумира. Але зараз це стало простіше й більш інтерактивно: усього лише за невеликий внесок будь-якому благодійному фонду користувач отримує персональну відео-відповідь.

На сьогоднішній день в проекті «AskChallenge» вже бере участь більше 300 популярних особистостей, готових відповідати на інтригуючі запитання заради популяризації благодійності в Україні. Понад 1000 питань уже знайшло своїх одержувачів. Платформа створила унікальну можливість дізнатися відповідь на своє заповітне запитання від зірки або порадитися з кращими фахівцями своєї справи в Україні і при цьому створити благо. Участь у проекті «AskChallenge» дозволяє не тільки задовольнити інтерес й отримати персональну відео-відповідь, але й зробити світ трохи краще. Щоб приєднатися до проекту «AskChallenge» вже зараз і надіслати запитання кумиру за благодійність, переходь на сайт за посиланням https://askchallenge.com/.