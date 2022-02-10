“Ні проїхати, ні пройти, справжній полігон”, – такими словами описують місцеві жителі дороги в Івачеві Долішньому, що на Тернопільщині. Кажуть, стан автошляху не просто у поганому стані, а в катастрофічному. Не розуміють, чому разом із снігом кудись пропадає асфальт.

“Отак притрусить сніг, наче вже проїхати можна, а як тільки зійде, то хоч вбийся. Стан дороги не те, щоби залишився таким, як був, а стає ще гіршим. Асфальт ніби тане зі снігом. Рух транспорту жвавий. Тут їздять не тільки легкові, а й вантажні автомобілі”, – каже у коментарі Файному місту житель Івачева Долішнього пан Микола.

Бідкаються таким станом доріг й водії. Нарікають, опісля таких “випробувань” транспорт ламається з шаленою швидкістю. Ремонтувати доводиться за власний кошт, а це чимало.

“Ну, та страшне. То якийсь полігон. Сюди заїхати, то пиши пропало. Ходова зразу дається про себе знати. Але, що хочу сказати, якби то була єдина така дорога в Україні, а такого є досить. Та робити щось з цим треба. Ремонт нині дорогий. Ніхто не відшкодовує збитків – хочеш їдь, а хочеш ні”, – додає водій Іван.

Аби привернути увагу до проблеми із асфальтно-дорожнім покриттям в Івачеві Долішньому, люди знімають відеоролики та розміщують їх у соцмережах. Користувачі жваво поширюють та обговорюють цю проблему. Та стан доріг залишається поки без змін.

Поглянути на стан дороги у селі Івачів Долішній можете і ви – у відео “Файного міста“, і вже опісля перегляду самим оцінити масштабність цієї проблеми.