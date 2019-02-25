Артилеристи організували дні відкритих дверей для школярів. ФОТО

25/02/2019 Розмір тексту:

У 44-тій окремій артилерійській бригаді організували Дні відкритих дверей. У військовому містечку, що знаходиться у Теребовлі, організували екскурсії для місцевих школярів. Діти не лише ознайомилися зі зброєю та військовою технікою, а й побачили умови, в яких живуть і служать військові.

Проводити екскурсії школярам і молоді стало для тернопільських артилеристів традицією, – каже прес-офіцер бригади Юрій Кульпа. Таким чином на Тернопільщині популяризують військову службу, а також розвивають патріотизм.

«Цього разу учні місцевої загальноосвітньої школи №1 завітали у військове містечко, що знаходиться у місті Теребовля. Їх учителі добре пам’ятають давню історію колишньої військової частини, а також славетних зенітників. Тривалий час ця територія була місцем дислокації 223-го зенітного ракетного Теребовлянського полку, який входив до складу Повітряних сил України. У 2004 році частину розформували, а техніку та особовий склад перемістили до міста Стрий у Львівську область. Сьогодні, сформована в боях артилерійська бригада отримала військове містечко у спадок, за роки пустки та руйнування приміщень від погодних умов вона знову відновлюється, відроджується, на території будуються нові приміщення, гуртожитки, приводиться до порядку інфраструктура. Все це означає, що Збройні сили приділяють належну увагу розвитку, тому вже є що показати майбутнім захисникам української землі, Теребовлянської зокрема».

Старший лейтенант Олександр Бородайко провів екскурсію територією де служать військові, показав в яких умовах проживають солдати, а також чим займаються у повсякденній діяльності.

Софія Романська