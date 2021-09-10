Як вийшов на балкон – знайомим запахом десь з півдня потягнуло
І на поезію високу навернуло
Цей аромат у місті чути вже не перший раз,
Сусід з квартири нижче буркне: “Знов той фермер-педераст”
А, може, й ні? То, може, від ковіду профілактика?
Можливо, випробовують нову медичну практику?
Як внюхає той вірус нові засоби агротехнічні,
То, може, спокій людям дасть на віки вічні?
Злякається його – ще більше, ніж вакцин усяких,
Й заб’ється в кут глухий якийсь з отого переляку,
А, може, має запах той просту й знайому нам причину:
Нехлюйство та безкарність – це ж знайома всім картина,
От якби той новатор-фермер, що носи усім смородом цим заткнув
Хоч раз закону руку на плечі своїм відчув –
Дивись, не став би місту “файному” цим ароматом докучати
Тут справа за малим – йому ту руку продемонструвати,
Але оскільки наш закон м’яким буває і гуманним,
Тож насолоджуйтесь, шановні, отим запахом…
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