Як вийшов на балкон – знайомим запахом десь з півдня потягнуло

І на поезію високу навернуло

Цей аромат у місті чути вже не перший раз,

Сусід з квартири нижче буркне: “Знов той фермер-педераст”

А, може, й ні? То, може, від ковіду профілактика?

Можливо, випробовують нову медичну практику?

Як внюхає той вірус нові засоби агротехнічні,

То, може, спокій людям дасть на віки вічні?

Злякається його – ще більше, ніж вакцин усяких,

Й заб’ється в кут глухий якийсь з отого переляку,

А, може, має запах той просту й знайому нам причину:

Нехлюйство та безкарність – це ж знайома всім картина,

От якби той новатор-фермер, що носи усім смородом цим заткнув

Хоч раз закону руку на плечі своїм відчув –

Дивись, не став би місту “файному” цим ароматом докучати

Тут справа за малим – йому ту руку продемонструвати,

Але оскільки наш закон м’яким буває і гуманним,

Тож насолоджуйтесь, шановні, отим запахом…