Наприкінці листопада у столиці Російської Федерації, Москві, відбулись урочистості з нагоди 73-ліття патріарха РПЦ Кирила Гундяєва.

Привітати з днем народження главу церкви Московського Патріархату на рівні з чиновниками країни-агресора вирішили і архієреї УПЦ МП з Тернопільщини – митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, настоятель Почаївської Лаври митрополит Почаївський Володимир та ректор Почаївської духовної семінарії архієпископ Шумський Іов. Аби не бентежити почуття вірян, візит владик до Росії офіційні ЗМІ УПЦ МП на Тернопільщині, вже традиційно для себе, замовчали. Однак фото владик зі святкового богослужіння все ж потрапили на сайт РПЦ.

Цікаво, що свій день народження у статусі патріарха Московського Кірі можливо відзначає востаннє, адже з нагоди свята послідовники віровчення РПЦ, а з ними і високо достойні владики з Тернопільщини, запропонували Кірілу Гундяєву, як першоієрарху «Москви – Третього Риму», перебрати на себе роль Вселенського Патріарха https://religionpravda.com.ua/2019/11/20/Патріарх-Кирило-наступний-день-народ/. Це здавалося б маячнею для будь-якої країни, але не для Росії. Досвід переписування світової історії у нашого сусіда чималий, тай із здоровим глуздом у російської політичної і церковної еліти теж не усе гаразд.

На цьому фоні, абсолютно непоміченою залишилася ще одна знаменна листопадова подія у житті керівника РПЦ – 50-ліття чернечого постригу. Лише архієрей Елладської Православної Церкви митрополит Коринфський Діонісій нагадав православному світу, що у глави РПЦ є дружина та діти, однак на порушення патріархом Кирилом чернечої обітниці «закривають очі» заради мільйонів вірян РПЦ, котру він очолює https://kalakazo.livejournal.com/3039226.html.