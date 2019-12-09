Намісник Почаївської Лаври митрополит Почаївський Володимир та ректор Почаївської семінарії УПЦ МП архієпископ Шумський Іов взяли участь у єпископській хіротонії пособника російської окупації Криму. Місцем рукоположення став собор із важкою «промосковською» історією.

Обраний кілька років тому у вікарні архієреї для Кримської єпархії УПЦ Московського патріархату Каллінік Чернишов, фігурант сайту «Миротворець», був днями рукоположений у єпископи в Ніжині. Про це через фейсбук повідомив архієрей Православної Церкви України владика Євстратій, зазначає ТСН.

За його словами, дійство відбулося 8 грудня за участі предстоятеля Російської православної церкви в Україні митрополита Онуфрія в Ніжинському Миколаївському соборі, про що свідчать фотографії в Інтернеті. На світлинах зі скандального рукоположення «засвітились» намісник Почаївської Лаври митрополит Почаївський Володимир (Мороз) та ректор Почаївської семінарії УПЦ МП архієпископ Шумський Іов (Смакоуз). При цьому, на офіційних ресурсах УПЦ МП інформації про таку непересічну подію, як хіротонія нового єпископа, немає.

Згідно з даними сайту “Миротворець”, Каллінік проводив антиукраїнську агітацію, розмістив склад зброї для “самооборони Криму” на території храму Святого Пророка Іоанна Хрестителя в селі Затишне, настоятелем якого є.

«Каліннік відомий тим, що активно сприяв окупації Криму Російською Федерацією навесні 23014 року, за що отримав відзнаку від окупантів (медаль окупаційної адміністрації Криму «За защіту Крима» – прим. ред.) і нею вельми похвалявся. Ще майже чотири роки тому в Лаврі його обрали на «вікарного єпископа» в Крим, але через розголос в пресі досі побоювалися висвячувати, бо такого кандидата могли просто заарештувати, як пособника окупантів», – пояснив владика Євстратій.

Він припустив, що теперішня подія зумовлена політичною ситуацією. «І от тепер вирішили, що «час прийшов». Мабуть, з Росії дали добро, а тут на місці прорахували, що напередодні зустрічі в Парижі українська держава не схоче скандалу з Москвою», – зауважив автор публікації.

Архієпископ ПЦУ також звернув увагу на обрання місця для хіротонії одіозного священнослужителя – поблизу Ніжина в 1663 році сталося зібрання, описане згодом в історичному романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Саме в місцевому соборі після цієї ради присягав на вірність московському царю гетьман Брюховецький, а згодом там служив Максим (у чернецтві – Мефодій) Филимонович, якого за прислужництво Москві в РПЦ висвятили в єпископи, а Вселенський патріарх відлучив від церкви через спроби цього діяча незаконно захопити владу в Київській митрополії.

Владика Євстратій наголосив, що хіротонія нового «єпископа Бахчисарайського» відбулася в цьому місці «ніби продовжуючи цю ганебну лінію». «Мабуть, побоялися робити це у Києві, тож подалися до козацького Ніжина… Поближче до Крут. Поближче до Батурина. Щоби не просто зробити відвертого пособника окупантів єпископом, а ще й демонстративно показати «кто в домє хазяін»,- зауважив архієпископ. Нагадаємо, наприкінці листопада архієреї УПЦ МП з Тернопільщини «таємно» з’їздили у Москву на день народження до головного московського попа, очільника РПЦ патріарха Кирила.