Аптеку, довкола якої розгорівся скандал, закривати не будуть

09/02/2019 Розмір тексту:

У міській раді прокоментували ситуацію щодо аптеки №78. Там наголошують, що закривати заклад не будуть.

Як зазначають у мерії, буде змінений лише формат її роботи, оскільки приміщення на вул. Руська, 23 знаходиться у комунальній власності міста, а договір обласної аптеки з міською радою закінчився ще 31 грудня 2016 року. Обласна аптека не звільняла приміщення своєчасно, тому ситуація вирішувалася у судовому порядку. Господарський суд зобов’язав обласну аптеку звільнити приміщення. Так як цього зроблено не було, вчора прибула виконавча служба для виконання судового наказу.

Проте, для заспокоєння працівників обласної аптеки №78, у міськраді повідомляють, що новий орендар не закриватиме аптеку, а усі її співробітники, які згідні працювати там і надалі, будуть там працевлаштовані.