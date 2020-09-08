«Тернопільська обласна аптека №78», що на вулиці Руській, 23, із сьомого вересня перейшла на цілодобовий режим роботи.

Про це під час прес-конференції повідомив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Комунальна установа ТОР «Тернопільська обласна аптека №78» із сьомого вересня переходить на цілодобовий режим роботи, – повідомив він. – Це буде зручно не тільки для тернополян, а й для жителів області, які перебувають в лікувальних закладах в обласному центрі. Це означає, що в будь-яку годину можна буде звернутися в аптеку і отримати медикаменти і засоби, які є в наявності. Це зручно буде й для лікувальних закладів. Лікувальні установи також поінформовані про це. У зв’язку із переходом на цілодобовий режим роботи створено ще три робочі місця. Додам, що аптека № 78 одна із п’яти аптек в Тернополі, у якій виготовляють ліки.

Переходити на новий режим роботи у час карантину було непросто, але у закладі зробили все необхідне для цього.

– Не раз були ситуації коли доводилося відкривати аптеку ввечері, оскільки були критичні ситуації і негайно були потрібні ліки, – каже Ольга Жеруха, керівник аптеки. – Тому було прийнято рішення перейти на цілодобовий режим роботи. Для цього треба було виконати ряд завдань, але нам це вдалося. Зараз у штаті є 23 працівника і це дозволяє працювати нам без перерв. Вночі працюватиме один провізор, а за потреби додаватимемо ще одного працівника. Психотропні лікарські засоби, як і раніше, будуть видаватися тільки по рецептурі з 9.00 до 17.00 у робочі дні. Ліки також виготовляються тільки вдень з 9.00 до 17.00.

Ольга Трач