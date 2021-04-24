Майже одночасно з виходом на ринок розумних годинників Apple серії 6 між прихильниками компанії почалася суперечка про те, який гаджет краще купувати – Apple Watch SE чи флагманську «шістку».

Основні відмінності між моделями

Ясна річ, що однозначної відповіді, яка б задовольнила обидві сторони, немає і бути не може. Яка модель краща – Apple Watch SE або Apple Watch 6? Все залежить від того, які вимоги висуває користувач до пристрою. Адже комусь і можливостей «шістки» може виявитися недостатньо, в той час як хтось інший цілком задоволений смарт годинником третьої серії. Тому щоб особисто для себе зрозуміти, яка модель краща, необхідно порівняти їх технічні особливості.

Відмінності між Apple Watch SE і 6:

1. Дизайн.

Розумні годинники, створені «Яблуком», незалежно від покоління відрізняються яскравим і стильним дизайном. Але якщо порівнювати моделі останніх двох серій, то «шістка» отримала більш яскравий дисплей, нові забарвлення. В іншому моделі ідентичні.

2. Програмне забезпечення.

Новинка 2020 року одержала покращений процесор, завдяки якому продуктивність гаджета в порівнянні з моделлю зразка 2019 го збільшилася на 20%. Крім того, Епл Вотч 6 отримав оновлення у вигляді датчика, що вимірює рівень кисню в крові. Розумні годинники більш ранніх версій на це не здатні.

3. Акумулятор.

Якщо порівнювати тривалість автономної роботи обох моделей, то даний показник у них практично ідентичний. Якщо ємність батареї в «п’ятірці» становить 296 мАг, то у «шістки» перевага невелика – 303,8 мАг. Обидва акумулятори забезпечують гаджету близько 18 годин автономності.

4. Комплектація.

Комплектацію розумних годинників виробник не змінював протягом декількох років. А ось з виходом Apple Watch 6 набір оновили. У коробці з флагманськими смартвотч відсутній зарядний пристрій (USB-адаптер). Комплект новинки складається з годинника, ремінця і кабеля для зарядки гаджета.

Яку модель краще купити?

Думки споживачів розділилися на два табори. Одні запевняють, що різниця між моделями не настільки істотна, тому не варто переплачувати за флагманський годинник. Однак, не можна недооцінювати і той факт, що змін в новинці хоч і мало, але всі вони істотні. Завдяки оновленням гаджет став більш продуктивним і отримав нові функції.

Тому якщо бюджет дозволяє, завжди є сенс зробити вибір на користь більш нової версії розумного годинника. Хоча якщо нові можливості не є для вас принципово важливими, то і п’ята серія Apple Watch – дуже навіть гідний вибір.