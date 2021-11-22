Що відомо про лідерів антивакцинаторів, яким вручили підозру.

Антивакцинатори анонсували проведення 24 листопада біля Верховної Ради України чергової акції проти проведення в Україні щеплень від коронавірусу. Тим часом у регіонах почались арешти лідерів руху. Їх підозрюють у проросійських зв’язках та намірах захопити владу.

Як повідомляє видання ВВС News Україна, СБУ заявила, що заблокувала діяльність антивакцинаторської мережі у кількох регіонах України та вручила підозру одному з її лідерів Остапу Стахіву. А також ще одному громадянину РФ.

Як відомо, Тернопільщину найбільш активно на цих акціях проти вакцинування регулярно представляє священик Московського патріархату з Почаєва Олександр Марценюк, який став відомим завдяки скорботному віршу з приводу ліквідації проросійського терориста «Гіві» та заявами про молитовну підтримку «Новоросії» на російському шовіністичному сайті «Москва – Третий Рим». Українських воїнів батюшка називав не інакше як «убийцами Донбасса».

Правоохоронці не називають імена затриманих, але, за даними джерел ВВС News Україна в СБУ, йдеться про 36-річного Остапа Стахіва, скандального активіста зі Львова. Згодом у його квартирі провели обшуки.

СБУ стверджує, що мережа під “антивакцинаторськими гаслами” закликала до насильницької зміни конституційного ладу в Україні та могла фінансуватись росіянами. У відомстві заявляють, що мають “безперечні докази” провини затриманих.

“У тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із “власною міліцією” та “економікою”, – кажуть правоохоронці.

Стаття 109 Кримінального кодексу України, за якою вручили підозру Стахіву, передбачає до 10 років в’язниці. 17 листопада у Львові мало відбутись засідання суду, на якому йому б обрали запобіжний захід.

Але засідання не відбулось, бо Стахів не прийшов на засідання, повідомили ВВС News Україна в СБУ.

“На суд пан Стахів не з’явився, були присутні його адвокати та надали суду довідку про те, що Стахів перебуває на лікуванні в Свалявській районній лікарні”, – повідомили в СБУ.

Натомість суд ухвалив рішення затримати Стахіва та доставити його 18 листопада до зали в супроводі конвою.

Остап Стахів відомий як один з лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу. Нещодавно за його сприяння у Києві відбувся кількатисячний мітинг противників вакцинації.

Крики та потасовки. Як проходило затримання Стахіва

Галицький районний суд мав обрати чоловікові запобіжний захід ще 16 листопада, після обшуків СБУ в його квартирі. Але, як видно з відео на YouTube, разом із правоохоронцями туди прийшли численні прихильники Стахіва. “Це терор проти українців!”, “Воля Остапу!” – кричали агресивно налаштовані чоловіки.

Після обшуків Стахів заявив, що погано почувається, і йому викликали швидку. Через це суд перенесли, але згодом місцеві ЗМІ з посиланням на в.о голови департаменту гуманітарної політики Євгена Бойка повідомили, що у лікарні не знайшли підстав для госпіталізації Стахіва.

Однак огляд не пройшов спокійно, тому що частина прихильників Стахіва прийшли до лікарні, де відмовлялись вдягати маски та показувати сертифікати про вакцинацію.

Місцеві ЗМІ пишуть, що через це адміністрація лікарні викликала поліцію, а у приймальні виникла сутичка між антивакцинаторами та поліцейськими.

Активіст, який хотів бути мером

Остап Стахів – популярна особистість у Львові. З початку пандемії він займався пропагандою у соцмережах, активно доводячи, що коронавірусу не існує, поширював фейки про вакцини. Стахів вважає, що держава бездумно витрачає гроші на вакцинацію.

“По суті 10 мільярдів гривень наших податків підуть на забій людей, на ці щеплення тою сумішшю, якою колять людей якісь добровольці”, – говорив він у своєму YouTube у червні.

За подібні неправдиві меседжі соцмережі не раз блокували чоловіка. Але він повертався і далі вів Telegram, Viber, Facebook (ці сторінки вже недоступні) та YouTube, де у нього майже 70 тисяч підписників.

На YouTube-каналі Стахів називає себе засновником руху “Права людини”. Разом із прихильниками він записує відео з антивакцинаторських мітингів, принципово ходить без маски, називаючи її “намордником”, штурмує поїзди та інші установи, де на вході вимагають свіжий ПЛР-тест чи сертифікат про щеплення.

“На Київ в інтерсіті без аусвайсу” – називається відео, яке Стахів виклав кілька днів тому, успішно зайшовши у потяг без документа. “Це моя медична таємниця”, – заявив він провідниці.

Його відео та звернення набирали десятки та сотні тисяч переглядів, їх активно поширювали у соціальних мережах.

Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік також неодноразово приходив у covid-лікарні Львова й інших областей, намагаючись зірвати їхню роботу.

Сам Остап не раз проводив марші проти вакцинації у Львові, зустрічався з антивакцинаторами в різних регіонах, співорганізовував акцію антивакцинаторів у Києві 3 листопада. А наприкінці листопада знову закликав українців зібратись на мітинг “за свої права та свободи” перед Верховною Радою в Києві.

У 2018 році на одній з акцій Стахіва кинули у смітник та назвали “псевдоактивістом”

До пандемії Стахів також брав участь у різних вуличних протестах. Він був головою громадської організації “Ідея Нації”, що декларувала боротьбу з незаконними забудовами Львова. Однак у 2018 році на одній з акцій чоловіка кинули у смітник та назвали “псевдоактивістом”.

Кілька разів активіст намагався потрапити до влади. У 2007 році Стахів намагався пройти у парламент за списком “Свободи”, але його виключили зі списку, бо він не вказав своє місце роботи.

З 2013 року Стахів неодноразово та безуспішно балотувався у Верховну Раду як самовисуванець. Він також пробував стати мером Винників, містечка на Львівщині, а потім самого Львова, але знову ж таки без результату.

“Ми на війні своїх не кидаємо”

Напередодні офіційного оголошення підозри львівські депутати закликали СБУ звернути увагу на Стахіва та вжити якихось заходів.

“Це питання національної безпеки, оскільки ці усі (Антивакцинаторські – Ред.) рухи починаються, не виключено, з посилу від РФ, російських спецслужб. Вони зацікавлені у дестабілізації ситуації в Україні”, – пояснив своє звернення до СБУ Ігор Шолтис, львівський депутат від партії “Голос”.

Кирило Стремоусов, херсонський проросійський активіст і антивакцинатор, який торік також намагався стати мером Херсона, відреагував на затримання Стахіва та вночі виїхав до Львова на підтримку однодумця.

“Ми на війні своїх не кидаємо. Їду на Львів”, – підписав чоловік своє відео, де закликав людей скидатись йому на дорогу.

На це вже відреагував львівський мер Андрій Садовий: “Шановний, у нас триває війна проти країни-агресора на Сході. А те, чим тут займався Стахів із поплічниками, – задурювання мізків людей, які, на жаль, не виробили імунітету від пропаганди та іншого інформаційного лайна”.

Садовий закликав СБУ та місцеву поліцію не допустити “подій, які суперечать здоровому глузду та закону України”, та побажав активістам і їхнім захисникам “справді чесного суду”.

Навряд чи вдасться переконати недовірливих і, тим більше, запеклих противників вакцинації, але цифри говорять самі за себе. Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 з 1 серпня по 31 жовтня 2021 року були не щеплені двома дозами вакцини. 94,3% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 за цей період не пройшли повний курс вакцинації. За даними відомства, вакциновані мають у 9 разів менший ризик померти, ніж ті, хто не робив щеплень. При цьому людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із COVID-19 у 5 разів рідше ніж тих, хто не отримав жодної дози або зробив лише одне щеплення. Особливо важливо щепитися особам старшого віку, людям із супутніми захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні, аутоімунні та онкологічні захворювання), адже вони мають вищий ризик важко захворіти на COVID-19, отримати ускладнення та померти від цієї хвороби.