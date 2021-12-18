Антициклон Zafira йде на Тернопільщину. Він зумовить значні погодні зміни в регіоні. За прогнозами синоптиків, у краї пройдуть дощі з мокрим снігом, а також дошкулятиме сильний вітер.

Тернопільщину вихідними огорне похмура волога погода. Місцями пройдуть дощі, а також можливий мокрий сніг.

“Атмосфера також чекає свята і, як дитина, гратиметься атмосферними фронтами та антициклонами. В Україні спостерігатиметься вплив антициклону з північного заходу на ім’я Zafira і атмосферних фронтів північних циклонів. Тому погода очікується вологою, хмарною, із опадами, а протистояння антициклону та циклонів принесе в Україну в неділю, на Миколая, сильний вітер! Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря. Вона поки що залишається без особливих змін, невеликі “мінуси” – мляві “плюси”.

За попередніми прогнозами, з 21-го грудня на день зимового сонцестояння в Україну почнуть заходити відчутні морози. На Тернопільщину прийде справжнє похолодання.