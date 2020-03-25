Антициклон рухається у напрямку Тернопільщини. Він зумовлюватиме суху, переважно сонячну погоду, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Нічні температурні показники знижуватимуться до мінусових, а от вдень поступово теплішатиме.

Упродовж доби у західному регіоні ще буде прохолодно, а з четверга помітно потеплішає. Опадів у найближчій перспективі немає.

“Антициклон Юрген буде визначати суху, переважно сонячну, погоду в Україні найближчими днями. Хмари щільні та опади нас оминатимуть. Малоактивний атмосферний фронт трохи зачепить нашу південну частину, проте максимум – збільшенням хмарності, про якісь суттєві опади не йдеться. Отже, в Україні повсюди – суха погода. Вітер повіватиме з північного сходу, помірний, у південній частині пориви можуть досягати штормових. Температура повітря найближчої ночі очікується -1 -7 градусів, вдень вже трохи тепліше, +3 +8”, – зазначає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, надалі температура повітря піде вгору і вихідними вона досягне +11 +17 градусів.

Софія Романська