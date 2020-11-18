На Тернопільщину йде антициклон. Він зумовить відносно комфортну погоду у нашому регіоні цими днями. Лише подекуди дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у четвер на Тернопільщині обійдеться без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Визначатиме синоптичну ситуацію у нашому регіоні антициклон Thodo.

«Коли антициклон – то суттєвих опадів не буде. Проте погода не обіцяє бути комфортною, бо з півночі Європи та північного заходу підпиратиме інша повітряна маса, погрожуватимуть фронти далекого північного циклону, і тому це протистояння виллється мешканцям Заходу у сильний неприємний вітер, до штормового у західних областях. Температура повітря найближчої ночі щипатиме вже за носа й щоки: на решті території 0-5 градусів морозу. Окремий температурний статус у четвер матиме західна наша частина, вона обіцяє бути найтеплішою: вночі -1+3 градуси, а вдень +5+10 градусів. На дорогах подекуди вже слизько – місцями ожеледиця – тому дуже й дуже обережно», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, вихідними на Тернопільщині похолоднішає. Почастішають заморозки нічної та ранкової пори.