Упродовж доби сильні вітри все ще дошкулятимуть жителям Тернопільщини. Тепла і сонця теж буде небагато. Втім, незабаром до нашого регіону добереться антициклон, який дасть дорогу теплу.

13-го травня атмосферний фронт з України піде, а на його місце підсунеться антициклон, який підсушить повітря та прожене опади, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Упродовж доби температура повітря буде невисокою, оскільки ми перебуватимемо у тиловій частині холодного атмосферного фронту.

«Вдень температурні показники становитимуть +12 +17 градусів. Вночі буде прохолодніше. 14-го травня можливі дощі, але без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, у другій половині тижня у Тернопільській області не обійдеться без дощів. Температурні показники дещо підвищаться, однак суттєвого потепління поки чекати марно. Більш теплим синоптики обіцяють наступний тиждень.

Софія Романська