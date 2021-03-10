Потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у четвер регіон перебуватиме під впливом антициклону. Відтак у краї поступово підвищуватимуться температурні показники, а разом з потеплінням пройдуть дощі.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від незначного мінуса до плюса, місцями пориви вітру, – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Потепління принесе до регіону дощі, місцями можливий мокрий сніг.

“У четвер значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому опади якісь суттєві не очікуються. Вітер буде з північного сходу, помірний. Найближча ніч холодна — до -5 градусів. Вдень передбачається від -3 до +3 градусів. Потепління, разом з опадами, прийде в Україну в кінці тижня”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, наприкінці тижня на Тернопільщині погода нарешті нагадуватиме весну. Температурні показники сягатимуть 5-7 градусів вище нуля. Однак разом із потеплінням місцями задощить.