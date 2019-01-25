Антициклон несе на Тернопільщину морози

25/01/2019 0
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Снігові атмосферні фронти попрощалися з Тернопільщиною. Однак до регіону поспішає чергова порція холодів. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, Україною рухається антициклон, який принесе сильні морози.

Упродовж доби температурні показники знижуватимуться до 15-ти градусів морозу, вдень також спостерігатимуться мінусові температурні показники. Як попередила Наталка Діденко, на дорогах буде дуже слизько.

«Лише снігові атмосферні фронти почали моститися у поїзд на від‘їзд, як вже готується примчатися антициклон на їхні місця. Найближчої доби він притягне з собою далеких арктичних родичів – буде посилення морозу. Вночі -8 -15 градусів, вдень -7 -12 градусів. На заході далі можливі снігопади. Ожеледиця!», – наголосила Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, холоднеча спостерігатиметься на Тернопільщині і цими вихідними. По всій території області зберігатиметься хмарна погода з морозами та незначними снігопадами.

Софія Романська

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